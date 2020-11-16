РИАМО - 16 ноя. Социальная ярмарка «Ценопад» прошла в подмосковном Ногинске, жителям представили большой выбор продуктов питания, товаров народного потребления и легкой промышленности по сниженным ценам, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производители из Московской области и соседних регионов организовали 40 торговых мест. Ярмарка продлилась с 10 по 15 ноября.

«В категорию «ценопадный продукт» (товары, на которые скидка может достигать 70%) попало порядка 35 наименований продуктов питания: капуста, картофель, тыква, некоторые фрукты, кедровые орехи, травяные чаи и сборы, саженцы кедра, курага, урюк, сухофрукты, финики, фермерский творог, колбасы, сливочное масло, карась, кефаль, корюшка, скумбрия, шашлык из судака, шашлык из жереха, домашний сыр, скумбрия в томатном соусе, консервированный салат из морской капусты, икра палтуса, икра лососевая, рахат-лукум, баранки, мясо», - говорится в сообщении.

Рыбы было продано 1970 килограммов, овощей и фруктов – 990 килограммов, свежего мяса – 890 килограммов, колбасных и мясных изделий – 350 килограммов.

«Такие продажи обусловлены тем, что рыбную продукцию можно было приобрести по привлекательной цене. Как известно, «Ценопад» носит социальный характер и направлен на поддержку подмосковных производителей. Соответственно и цены на представленную продукцию ниже среднерыночных минимум на 15%», - отметил глава подмосковного Минсельхозпрода Андрей Разин.