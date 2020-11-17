РИАМО - 17 ноя. Прощание с заслуженным артистом России, актером театра имени Моссовета Юрием Черкасовым состоится в Москве во вторник.

Черкасов скончался на 60-м году жизни. Траурная церемония начнется в 11:00 в театре имени Моссовета. Похоронят артиста на Митинском кладбище.

В 1990 году Черкасов окончил ГИТИС. С этого же года он служил в театре имени Моссовета, где сыграл более чем в 20 спектаклях. Также снялся в фильмах «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла» и других.​