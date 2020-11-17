РИАМО - 17 ноя. Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закрыты со вторника из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны России.

«Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет временно прекращен со вторника в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

В общественных местах мегаполиса и в пассажирском транспорте нужно обязательно носить маски и перчатки. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.