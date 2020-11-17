РИАМО - 17 ноя. Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном состоится во вторник в его родном театре на Ломоносовском проспекте.

Прощение продлится два часа — с 12:00 до 14:00 в открытом формате. Из-за угрозы распространения коронавируса скорбящих попросили приходить на церемонию в масках. Похоронят артиста на столичном Ваганьковском кладбище.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, где закончил Художественно-театральный институт. Артист сыграл множество ролей в театре и кино. Он запомнился зрителям ролями в кинофильмах «Место встречи изменить нельзя», «Али-Баба и сорок разбойников», «Бесприданница». В 1996 году он создал Московский драматический театр под своим руководством.​

Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Президент России Владимир Путин назвал уход артиста огромной утратой для отечественной культуры. Свое соболезнования в соцсетях в связи с кончиной легендарного актера выразили многие деятели культуры и шоу-бизнеса. Среди них — худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, актер Александр Олешко, шоумен Михаил Галустян. Также прощальный пост появился на сайте футбольного клуба «Спартак», за который болел Джигарханян.

В память о Джигарханяне в Москве могут установить мемориальную табличку. Также Московскому драматическому театру под руководством Армена Джигарханяна предложили присвоить имя актера.