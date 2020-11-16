РИАМО - 16 ноя. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, в квартире на девятом этаже многоэтажного дома в городе Пересвет произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и пятилетнего мальчика. Еще один ребенок и двое взрослых госпитализированы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат в результате неосторожного обращения с огнем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Следствие установит причины и условия, приведшие к гибели людей.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.