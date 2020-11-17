РИАМО - 17 ноя. Для молодых семей в Московской области запустили проект «Мы — родители в Подмосковье», на сайте проекта собрана и структурирована информация, необходимая на всех этапах родительства — от ожидания малыша до его зачисления в детский сад. Какой выбрать роддом, какие выплаты положены семьям и как маме получить профессию в декрете — эти и другие темы подробно освещены в спецпроекте.

Сайт будет полезен мамам и папам дошкольников и тем, кто еще только собирается стать родителем в Подмосковье.

Портал состоит из трех разделов с актуальной информацией для каждого этапа жизни молодой семьи:

- «Я беременна» — о медицинских учреждениях Подмосковья для ведения беременности и родов, об обследованиях и льготах для женщин в положении;

- «Малыш родился» — о первых документах новорожденного, постановке в очередь в детский сад, пособиях и льготах для семей с детьми;

- «Мама на работе» — о зачислении дошкольника в детский сад, профессиональном развитии матери, льготах для работников, имеющих детей.

Пользователи портала «Мы — родители в Подмосковье» могут узнать, какой перечень федеральных и региональных льгот и пособий положен конкретно в их случае — в зависимости от количества детей в семье и материального положения. Нужная информация представлена в виде таблиц, которые также можно скачать.

На портале также можно посмотреть интерактивную карту роддомов в Подмосковье. Благодаря карте можно выбрать подходящий роддом – для каждой отметки на карте представлены адрес, контактный телефон, адрес электронной почты и ссылка на официальный сайт медицинского учреждения.

«Мы — родители Подмосковья» — не первый спецпроект портала правительства Московской области. На ресурсе есть разделы о туризме в регионе, транспортных льготах, сервисе для обращений жителей «Добродел», службе спасения «112».