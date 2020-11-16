РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая России» Владимир Ружицкий поздравил представителей Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» с днем ее образования, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

16 ноября исполнилось 15 лет со дня образования МГЕР. Сейчас это одна из самых массовых общественных организаций, число активистов которой составляет 170 тысяч, с представительством во всех субъектах страны.

«Сегодня исполняется 15 лет со дня образования МГЕР, в городском округе Люберцы она объединяет более 150 юношей и девушек - это дружная команда. Активисты проводят на территории Люберец мероприятия самой разной направленности - экологической, спортивной, культурной и образовательной. 2020 год стал настоящим испытанием для всех нас. Но молодогвардейцы не побоялись трудностей, многие стали волонтерами. Ребята, спасибо вам за все, округ гордится вами. Искренне поздравляю с праздником», - сказал Ружицкий.

За первую волну пандемии представители волонтерских штабов МГЕР Подмосковья доставили по адресам свыше 4 тысяч медицинских и 30 тысяч продовольственных наборов от губернатора региона, совершили почти 44 тысячи звонков.

Подмосковная МГЕР реализует множество интересных проектов. Главный принцип ее работы – каждая стоящая идея достойна того, чтобы быть претворенной в жизнь. Любой активист может предложить идею, развить ее в проект, заручиться поддержкой и получить возможность реализовать задуманное.

По словам депутата Московской областной думы Дмитрия Дениско, который в 2005 году стал первым руководителем МГЕР в Люберцах, самое крупное отделение организации находится в Подмосковье – это свыше 6,8 тысячи активистов. Для многих ребят МГЕР стала вторым домом, помогла найти друзей, воспитать в себе лидерские качества и определиться с выбором жизненного пути.

«Молодогвардейцы первых лет уже давно взрослые люди. За последние годы свыше ста активистов областного отделения МГЕР стали депутатами. В этом году ряды молодых парламентариев пополнили 20 новобранцев. 2020 год заставил весь мир содрогнуться перед пандемией новой коронавирусной инфекции. В это не простое время молодогвардейцы организовали штабы добровольцев и доставляли продовольствие и лекарства жителям, которые были вынуждены оставаться дома», - добавил Дениско.

В настоящее время в городском округе Люберцы организацией МГЕР руководит Александр Шлапак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Молодую гвардию Единой России» с 15-летием, он пожелал организации и ее участникам успехов и новых побед.