РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 16 ноября.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|764 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-3˚C … -1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|765 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|764 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 16 ноября.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии