РИАМО - 16 ноя. Прокуратура начала проверку по факту пожара в подмосковном Сергиево-Посадском округе, в результате которого скончался ребенок, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

«Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в одной из квартир жилого дома в поселке Пересвет, в результате которого погиб ребенок», — говорится в сообщении.

Еще один несовершеннолетний был госпитализирован в медучреждение.

Прокуроры установят причины произошедшего и дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за исполнение законодательства о несовершеннолетних.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщалось, что в многоэтажном жилом доме на улице Королева в поселке Пересвет произошел пожар на площади 52 квадратных метра. Отмечалось, что есть пострадавшие. В настоящее время огонь потушен.