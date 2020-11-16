РИАМО - 16 ноя. В следующем году на строительство новых учреждений образования в столице выделят свыше 18 миллиардов рублей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки города Александр Молотков.

«В следующем году в столице будет продолжено строительство новых учреждений образования. На эти цели в 2021 году планируется направить более 18 миллиардов рублей», — сказал Молотков во время заседания комиссии Мосгордумы по образованию.

За три года в столице возведут 31 здание для 9 тысяч дошкольников и 24 школы на 18 тысяч учащихся.

Он добавил, что на 2021 год запланировано строительство 35 пристроек к школам на 13 тысяч мест.

С 2010 года в Москве построили 112 новых школ и 283 здания для дошкольников. За 9 месяцев 2020 года ввели в эксплуатацию 15 школ и восемь детсадов.