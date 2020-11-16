РИАМО - 16 ноя. Средняя зарплата столичных учителей к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей, также в городе предусматривается индексация заработной платы педагогов на 3,7% в 2021 году, сообщил в понедельник руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

«Средняя месячная заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тысячи рублей в месяц, а среднемесячная заработная плата учителей также сохранена и к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей», - сказал Молотков во время заседания комиссии Мосгордумы по образованию.

Он добавил, что индексация зарплаты педагогических работников составит 3,7% в 2021 году, что предусмотрено проектом нового городского бюджета.

На выплату вознаграждения классным руководителям в следующем году из столичного бюджета направят 8,1 миллиарда рублей. Из федерального бюджета на выплаты учителям за выполнение функций классного руководства в дополнение к городскому поощрению выделят еще 3,4 миллиарда рублей.

Надбавки педагогам за активное участие в развитии «Московской электронной школы» (МЭШ) на сумму 9,7 миллиарда рублей выплатят из городского бюджета.

Третьего ноября столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Доходы столичного бюджета в следующем году ожидаются на уровне 2,642 триллиона рублей (+6,5% по сравнению с 2020 годом), расходная часть бюджета запланирована в объеме 3,152 триллиона рублей, дефицит бюджета составит 510 миллиардов рублей.