РИАМО - 16 ноя. В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Сергиево-Посадском округе пострадали несколько человек, к настоящему моменту возгорание потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Инцидент произошел вечером в понедельник в городе Пересвет на улице Королева, дом 14.

«В 17:56 пожарные локализовали возгорание на площади 52 квадратных метра. В 18:03 — ликвидация открытого горения, в 18:35 пожар полностью ликвидирован. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В тушении огня принимали участие девять единиц техники и 29 человек, в том числе от МЧС — пять единиц техники и 19 спасателей.