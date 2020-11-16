РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил представителей Федерации самбо городского округа с профессиональным праздником и трехлетием с момента создания организации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Самбо динамично развивается в нашем округе. В спортивных секциях Люберец занимаются более 800 человек, порядка 1,8 тысячи мальчишек и девчонок посещают уроки борьбы в рамках проекта «Самбо в школу». Большая заслуга в этом Федерации самбо городского округа Люберцы и ее председателя Виктора Худякова. Поздравляю всех спортсменов, тренеров и любителей этого вида спорта с двойным праздником», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что самбо – это наука побеждать, данный спорт выявляет характер, учит быть настоящими защитниками своей семьи и страны.

«От всей души желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед - к новым вершинам в спорте и в жизни!» - отметил Ружицкий.

Федерация самбо городского округа Люберцы была образована 13 ноября 2017 года.

Датой рождения самбо считается 16 ноября 1938 года. Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, когда отечественному виду спорта исполнилось 70 лет.

Самбо («самооборона без оружия») - советский, а с 1947 года международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу под руководством Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева.