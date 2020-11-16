РИАМО - 16 ноя. В Москве впервые нынешней осенью температура опустилась ниже нуля, погода в столице в этом месяце остается нестабильной, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предполагают, что температура уже не превысит максимальное дневное значение.

«Эта условная дата, 16 ноября, когда средняя суточная температура становится отрицательной, даст начало холодному периоду с отрицательной температурой. В среднем <...> в Москве это происходит 10-11 ноября», - говорится в сообщении.

Во второй половине текущей недели столбики термометров будут фиксироваться на отметке около 0 градусов, что выше климатической нормы. Также ожидается мокрый снег, который может привести к гололедице.