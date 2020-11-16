РИАМО - 16 ноя. Проект международной школы Wunderpark, разработанный бюро «Архструктура» и реализованный в Подмосковье, награжден Хрустальным Дедалом XXVIII фестиваля «Зодчество», здание представляет собой гибкое трансформируемое пространство для обучения и взаимодействия, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Сегодняшнее образование выдвигает новые требования к качественным характеристикам учебного пространства, и в ответ на этот запрос появляются замечательные проекты. Мне очень приятно, что ряд таких школ реализуется на территории Подмосковья. Я поздравляю авторов школы Wunderpark с заслуженной наградой. Это, безусловно, высококлассный проект, у него интересная история, и, конечно, мотивирующая архитектура, безупречно исполненная в материале», – сказала первый заместитель председателя комитета - главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что отношение авторов и заказчиков проекта к историко-культурному наследию региона особенно ценно. Во время возведения школы на строительном участке были обнаружены археологические артефакты. Предметы древней Фатьяновской культуры были сохранены и теперь являются частью школьного музея. Раскопки завершились в нескольких метрах от пятна застройки и стали частью ландшафта, который окружает школу.

Пятилепестковое здание вписано в компактный круг. Лучи, которые представляют собой функциональные блоки, подняты на V-образные опоры и сгруппированы вокруг центрального атриума. Композиция позволила вписать здание в живописное окружение, а также сделала пространственную схему объекта мобильной и разнообразной.

Центр вертикальных и горизонтальных коммуникаций представляет собой атриум с амфитеатром. Он – планировочное ядро здания. Учебные пространства подходят для разного формата занятий и набраны из разной величины. В них же была заложена гибкость, а также возможность трансформации, которая может подойти и для функционирования объекта в формате общественного семейного центра во внеучебное время.

Хрустальный Дедал, которого был удостоен проект, является самой почетной наградой смотра-конкурса, который проводится ежегодно в рамках «Зодчества». Награждение лауреатов XXVIII международного фестиваля проводилось в Гостином дворе.

Здание спроектировано ООО «Архструктура» (А.А. Нагавицын, О.А. Рачковская, Н.Н. Соколова, А.Г. Базунова, А.В. Суворова, С.А. Фахри, М.Г. Калашникова)​.