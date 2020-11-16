РИАМО - 16 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Елену Пахомову на пост главы управы района Котловка, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«Назначить Пахомову Елену Анатольевну на должность главы управы района Котловка города Москвы с заключением контракта сроком на один год», — говорится в документе.

При этом срок нахождения на посту главы районной управы не должен превышать срока полномочий мэра Москвы.

Ранее Пахомова занимала должность первого заместителя главы управы района Коньково по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства.

Кроме того, распоряжениями мэра Москвы в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта Ксения Кравцова назначена на должность главы управы Ломоносовского района, а Евгений Вишняков — главы управы Гагаринского района.