РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Фиолетовую подсветку зажгут на административном здании «Южных электрических сетей» Подольска в поддержку недоношенных детей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы компании.

Ежегодно 17 ноября по всей России проходят мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. Во всем мире для освещения проблемы реализуются специальные проекты с подсветкой известных зданий и сооружений фиолетовым цветом. Фиолетовый цвет — официальный цвет EFCNI и благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».

«В преддверии Всемирного дня недоношенных детей подсвечено фиолетовой подсветкой административное здание филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» в Подольске на улице Кирова, 65», - сказал сотрудник.