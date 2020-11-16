РИАМО - 16 ноя. За четыре года благодаря приложению «Помощник Москвы» в столице удалось обнаружить и вынести штрафы за парковку более чем за 1,7 миллиона нарушений, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Количество отмененных из них — менее 1%. В прошлом году вышла новая версия программы. Она работает автоматически и за день фиксирует более 4 тысяч нарушений», - говорится в сообщении.

Приложение само распознает знак, на основе данных геолокации определяет тип нарушения и фиксирует номер автомобиля. Сертифицированная программа делает до три фото и 10-секундное видео, после чего информация отправляется на проверку ответственным органам.

Затем специалисты лично анализируют каждый случай и принимают решение о штрафе, который всегда можно обжаловать.

За время работы помощника аварийность в городе снизилась на 10%, расчистились газоны, которые были месивом из грязи, а москвичи стали намного ответственнее относиться к правилам дорожного движения.

Скачать программу «Помощник Москвы» можно в App Store и Google Play.