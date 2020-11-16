РИАМО - 16 ноя. Работы по возведению производственно-складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров в городском округе Истра, куда итальянский производитель теплоизоляции инвестирует 2 миллиарда рублей, планируют завершить в августе-сентябре 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Торжественная церемония закладки камня-капсулы в основание нового завода компании K-Flex прошла в Подмосковье.

«Итальянская компания K-Flex ведет свою деятельность в Московской области с 2005 года. За 15 лет производитель теплоизоляции инвестировал в свои проекты порядка 5 миллиардов рублей. Благодаря плодотворному сотрудничеству с властями региона и, в частности, поддержке Мининвеста Подмосковья компания K-Flex развивается и продолжает наращивать производственные мощности. Инвестиции в новый завод составят 2 миллиарда рублей. Рабочими местами будет обеспечено 90 человек», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На втором заводе K-Flex для рынка будут выпускаться инновационные теплоизоляционные материалы. Создание производства также связано с географией поставок, которая расширилась. Продукция компании будет экспортироваться на Украину, в Грузию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Китай, Индию, Армению, Азербайджан. Расширение позволит K-Flex стать одним из лидеров по производству технической изоляции из вспененного каучука на территории СНГ.

Капсулу времени, заложенную в Подмосковье, откроют через 100 лет. Помимо послания потомкам, туда заложены образцы продукции компании, а еще фотографии и видеоматериалы о ней.