РИАМО - 16 ноя. За неделю Госжилинспекция Подмосковья обработала 6,9 тысячи заявок, которые поступили в Единую диспетчерскую службу региона, общее количество обращений снизилось в 13 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Наибольшее снижение обращений отмечено в Протвине (-83%), Рошале и Шаховской (-80%), Бронницах и Лотошине (-50%).

«Наиболее часто жители Подмосковья сигнализировали о некачественной уборке подъездов (994 обращения). В этой категории снижение числа заявок показали 19 муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Больше всего число обращений снизилось в Талдомском округе (-83%), Лобне (-65%), Коломне и Раменском округе (-58%). Обращения по теме не поступали от жителей Краснознаменска, Власихи, Ивантеевки, Дубны, Фрязина, Серебряных Прудов.



Второе место по числу заявок - у категории «Неисправности лифтового оборудования», где общее количество сообщений составило 590 штук, оно снизилось в 11 муниципалитетах региона. Лидерами этой категории по снижению количества заявок стали Лыткарино (-67%), Истра (-50%), Реутов (-40%). Исходя из заявок, эта проблема не коснулась жителей Ивантеевки, Дубны, Коломны, Лосино-Петровского, а также Протвина.



На третьем месте по числу заявок оказалась проблема с неисправностью освещения подъездов и входных групп в условиях укорачивающегося светового дня (489 заявок). Количество обращений сократилось в 20 муниципалитетах, больше всего в Ленинском округе (-75%), Дзержинском (-56%), Чехове (-50%), а жители Бронниц, Волоколамского и Рузского округов, Павловского Посада, Краснознаменска, Ступина, Серебряных Прудов, Шаховской и вовсе не жаловались на подобные проблемы.

«ЕДС в сегодняшних условиях является наиболее эффективным и оперативным способом решения возникающих жилищно-коммунальных проблем», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Заявка на портале принимается управляющими организациями в течение суток. Работы выполняются в течение времени, которое прописано в регламенте. Исполнение заявки контролирует инспекция, а согласование выполненной работы для закрытия заявки – обязанность заявителя.