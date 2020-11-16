РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Более 100 автомобильных покрышек вывезли с контейнерной площадки в микрорайоне Кузнечики Подольска в понедельник, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник с площадки для сбора твердых коммунальных отходов, расположенной на улице Флотский проезд, 11, было вывезено более 100 автомобильных покрышек. Покрышки собраны управляющими компаниями ООО «Август ЖКХ», ООО «СпецКоммунПроект» и ООО «Центр ЖКУ», а также жителями домов №№40, 42 на улице Академика Доллежаля и №11 на Флотском проезде», - говорится в сообщении.

В целях исключения скопления в микрорайоне данного вида отходов УК Подольска и председателей советов домов просят делать заявки на вывоз покрышек в территориальное управление по телефону: 8(496)756-64-08.