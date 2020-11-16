РИАМО - 16 ноя. В Подмосковье за сезон потушили 220 лесных пожаров, наибольшее количество возгораний отмечено в Виноградовском лесничестве, где произошло 37 пожаров на площади 39,34 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Сезон 2020 года был открыт значительно раньше, чем в годы, предшествовавшие ему. Причиной этому стала малоснежная зима 2019-2020 годов. Температура по России и, в частности, в Подмосковье превышала показатели климатической нормы. Так, первый пожар зафиксировали 19 марта.

«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возникло 220 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 484,93 гектара», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что сезон выдался сложным, однако обстановка с природными пожарами была стабильной. Все они были найдены и ликвидированы своевременно. Таким образом, Подмосковью удалось избежать чрезвычайных ситуаций с лесными пожарами. Ни объекты экономики, ни населенные пункты не пострадали.

Большего всего пожаров было зафиксировано в Виноградовском лесничестве, где на площади 39,34 гектара произошло 37 пожаров. За ним расположились Луховицкое и Ногинское, где произошло 36 и 32 пожара на площадях в 82,77 и 70,46 гектара соответственно. Также пожары произошли на территориях Орехово-Зуевского (31 пожар на площади 41,32 гектара), Шатурского (26 пожаров на площади 18,2 гектара) и Клинского (19 пожаров на площади 149,91 гектара) лесничеств.

С начала сезона к тушению пожаров привлекли порядка 2,3 тысячи человек личного состава лесопожарных служб и около 1,1 тысячи единиц техники.

«В разрезе городских округов наибольшая горимость на землях лесного фонда зарегистрирована в городских округах Луховицы (36 лесных пожаров на площади 82,77 гектара), Орехово-Зуевский (31 лесной пожар на площади 41,32 гектара), Шатура (20 лесных пожаров на площади 15,51 гектара), Воскресенск (17 лесных пожаров на площади 10,89 гектара), Раменский (15 лесных пожаров на площади 14,95 гектара) и Солнечногорск (14 лесных пожаров на площади 140,71 гектара)», – добавляется в сообщении.

Таким образом, на шесть округов приходится больше половины пожаров, которые произошли в этом сезоне. Их сумма равна 133 пожарам при общем количестве в 220 штук.

К основным причинам пожаров, которые возникают, относят человеческий фактор. Пожары начинаются из-за нарушения требований правил безопасности и пала сухой травы.