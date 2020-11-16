РИАМО - 16 ноя. Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб отметила, что инициатива по сокращению первого рабочего дня после новогодних праздников является избыточной, передает Nation News.

Ранее поступило предложение сделать первый рабочий день в РФ после новогодних каникул короче на два часа. Депутат отметила, что данная идея избыточна, в трудовом законодательстве страны предусмотрено сокращение праздничных рабочих дней.

«То есть практически перед всеми праздничными днями, если перед ними выпадает рабочий день, он сокращается на один час, бывает и больше. И снижать в такой ситуации еще и постпраздничный день считаю абсолютным избытком», — подчеркнула Бессараб.