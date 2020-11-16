РИАМО - 16 ноя. Кальянную Fire lounge закрыли на Ленинском проспекте, дом 90 за многочисленные нарушения санитарных мер безопасности, заведение работало, несмотря на запрет властей столицы, сообщил журналистам специалист управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал.

По его словам, установлен факт осуществления деятельности кальянной в нарушение указа мэра Москвы.

«Также выявлены нарушения дезинфекционного режима, отсутствие санитайзеров, не проводится обеззараживание воздуха в помещении. Сотрудники и посетители кальянной находились в заведении без средств индивидуальной защиты», — сказал Сегал.

В настоящий момент деятельность кальянной временно приостановлена, подчеркнул специалист.

Он добавил, что возбуждено дело об административном правонарушении. Заведению грозит штраф до 150 тысяч рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.