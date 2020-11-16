РИАМО - 16 ноя. Прокуратура проводит проверку после травмирования 16-летней школьницы на квесте в одном из клубов столичного района Измайлово, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 14 ноября. При прохождении квеста девочка получила телесные повреждения и обратилась в больницу.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным СМИ, школьница и ее подруги участвовали в квесте-выживании «Последняя экскурсия» с актерами-аниматорами. Один из них сильно толкнул подростка, после чего девочка ударилась об стену и упала. Позже в больнице у пострадавшей диагностировали травму живота, ушибы груди и позвоночника.