РИАМО - 16 ноя. Доследственная проверка назначена по факту травмирования 23-летней девушки в картинг-клубе в центре Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 11 октября. Девушка во время заезда столкнулась с защитным ограждением. В результате она получила множественные переломы и другие травмы, с которыми была госпитализирована в медицинское учреждение.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.