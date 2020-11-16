РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Бюджет городского округа Балашиха на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов прошел публичные слушания в здании МФЦ на улице Советской, планируемый общий объем доходов составит 15,9 миллиарда рублей, сообщила начальник финансового управления администрации муниципалитета Елена Ястребова.

На мероприятии присутствовали представители администрации округа, депутаты совета депутатов, Мособлдумы, местные жители. Определяющим фактором формирования бюджетной политики Балашихи на 2021-2023 годы стало снижение темпов социально-экономического развития в результате последствий распространения Covid-19 и ограничительных мер. В условиях ухудшения экономический ситуации, основные параметры бюджета в 2020 году были скорректированы с учетом антикризисного плана мероприятий.

«Общий объем доходов бюджета Балашихи 2021 года составит 15,9 миллиарда рублей, расходов – 16,3 миллиарда рублей. Общий объем доходов бюджета на 2022 и 2023 годы составит 16,6 миллиарда рублей и 15,6 миллиарда рублей соответственно, расходы – 16,9 миллиарда рублей и 15,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2021 году составит 365 миллионов рублей, в 2022 году – 399 миллионов рублей, а в 2023 году – 352 миллиона рублей», – сказала Ястребова.

Она добавила, что бюджет на 2021 год и на последующий период сохранит социальную направленность. В следующем году запланировано к реализации 18 программ, в число которых входят программы в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики, архитектуры, ЖКХ, социальной защиты населения, экологии, дорожно-транспортного комплекса, архитектуры и градостроительства, энергосбережения, национальной экономики, национальной безопасности, сельского хозяйства.

По ее словам, впервые начиная с 2021 года в рамках муниципальной программы «Здравоохранение» предусмотрены средства на компенсацию расходов по оплате найма жилого помещения медицинских кадрам, работающим в госучреждениях здравоохранения Балашихи.

В рамках муниципальных программ будет реализовано порядка 7 федеральных проектов, на выполнение которых планируют направить в 2021 году 1,4 миллиарда рублей.

Максимум средств в 2021 году запланирован в том числе на строительство и ремонт социальных учреждений, заработную плату бюджетникам, ремонт дорог, дворов и восстановление инженерной инфраструктуры городского округа.