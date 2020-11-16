РИАМО - 16 ноя. Во Всемирный день вторичной переработки глава подмосковного Одинцовского округа Андрей Иванов подарил ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Ловковой новую плиту, а старую утилизировал на площадке «Мегабак», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ловкова была несовершеннолетней узницей фашистских лагерей. Иванов подарил ей новую плиту, а старую с позволения пенсионерки отправил в специальный контейнер.

«В наших с вами силах быть разумными потребителями и помочь нашему Подмосковью. В Одинцовском округе есть специальные площадки «Мегабак». Они предназначены для крупногабаритного мусора, который отправится на переработку и снова станет чем-то пригодным», - сказал Иванов.

«Мегабаки» находятся на Зеленой улице и в Транспортном проезде в городе Одинцово, в Проектируемом проезде в Звенигороде и в деревне Чупряково. Каждый пункт работает ежедневно с 09:00 до 18:00.

По мере наполнения контейнеры вывозят для дальнейшей переработки вторсырья. На площадках дежурят волонтеры, которые объясняют жителям правила раздельного сбора и утилизации отходов.

В Одинцовском округе на площадках «Мегабак» собрали уже более 400 кубометров крупногабаритного мусора. По этому показателю муниципалитет входит в тройку лучших в Подмосковье.