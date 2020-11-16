РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Фильм «Подольские курсанты» стал лучшим на Международном кинофестивале военного кино имени Озерова, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в Тульском областном центре молодежи прошла церемония закрытия и вручение наград XVIII Международного фестиваля военного кино имени Озерова.

«Фильм «Подольские курсанты» продюсеров Игоря Угольникова и Вадима Задорожного, режиссера Вадима Шмелева получил четыре награды фестиваля. Он победил в номинации «Лучший фильм», признан лучшим в номинации «Визуальные эффекты». Актеры Артем Губин, Игорь Юдин, Любовь Константинова, Марк Вдовин, Павел Стонт, Глеб Бочков, Дарья Коныжева, Глеб Данилов и Олег Отс стали лауреатами в номинации «Лучший актерский ансамбль». Алексей Бардуков, исполнивший роль лейтенанта Алешкина, стал обладателем приза за лучшую мужскую роль», - говорится в сообщении.

Получив Гран-при фестиваля, «Золотой меч», креативный продюсер фильма Евгений Айзикович поблагодарил всех организаторов кинофорума.

«Первым, кто показал подвиг Подольских курсантов, был Юрий Озеров 35 лет назад в фильме «Битва за Москву», и то, что сегодня мы получаем этот приз на фестивале имени Озерова, очень важно для нас. Это эстафета поколений. Мы принимаем эстафету от великого советского военного кино, от Юрия Озерова, Григория Чухрая, Сергея Бондарчука, и я надеюсь, что мы с честью пронесем эту эстафету», - сказал Айзикович.