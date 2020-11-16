РИАМО - 16 ноя. Народный коллектив «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» под руководством Валерия Колбина стал победителем на VII Всероссийском фестивале-конкурсе народной музыки «Играй, рожок!», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«В очередной раз участники ансамбля показали высокое исполнительское мастерство, продемонстрировали виртуозное владение русскими народными инструментами и стали обладателями диплома лауреата первой степени», — говорится в сообщении.

Фестиваль-конкурс народной музыки «Играй, рожок!» завершился в Калужской области. Творческое состязание прошло в видеоформате с 30 октября по 2 ноября.

В этом году участие в мероприятии приняли 25 коллективов из разных регионов России.