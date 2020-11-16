РИАМО - 16 ноя. Дмитровский драматический театр «Большое гнездо» завоевал дипломы на ежегодном театральном фестивале «Долгопрудненская осень», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

Театр представил комедию по пьесе английского драматурга Брандона Томаса «Здравствуйте, я ваша тетя!».

«Спектакль был поставлен художественным руководителем театра Дмитрием Юмашевым в память о заслуженном деятеле искусств РФ Владимире Чигишеве, чья сценическая версия и была взята за основу постановки», — говорится в сообщении.

Труппа театра завоевывала на этом фестивале дипломы в разных номинациях — три Гран-при, награды за лучшие мужские и женские роли, «За лучший актерский ансамбль», «За лучший детский спектакль», «За лучший взрослый спектакль по оценке зрителей», «За позитивное мироощущение, воплощенное в эксцентрике комедийного спектакля».

По итогам фестиваля Дмитровский театр получил приглашение на участие в фестивале 2021 года.