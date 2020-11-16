РИАМО - 16 ноя. По губернаторской программе «Чистая вода» на улице Инженерной в Дмитрове состоялось торжественное открытие станции обезжелезивания воды, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«На открытии присутствовали глава округа Илья Поночевный и местные жители. Эта станция обеспечит чистой водой 1/3 города - 46 109 человек», - говорится в сообщении

К ВЗУ №2 подключены улицы Инженерная, Чекистская, Загорская, Большевистская, Советская, Профессиональная, 2-я Комсомольская, Гравийная, Таборная, 2-я Инженерная, Шпилевский переулок, Комсомольская, Большевистский переулок, Пушкинская, Московская, 2-я Лесная, Речная, Нагорная, Высоковольтная, Комсомольская, Пионерская, 2-я Московская и поселок Горьковский.

За два года в городском округе были открыты десять станций обезжелезивания, до конца года планируется запустить еще три. После запуска всех станций чистой питьевой водой будут обеспечены 70,8% жителей городского округа.

«Мы сделаем все возможное, чтобы дмитровчане были обеспечены качественной чистой водой», - подчеркнул Поночевный.