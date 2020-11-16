РИАМО - 16 ноя. Капитальный ремонт двух этажей терапевтического корпуса завершили в Дмитровской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В настоящий момент туда перевели терапевтическое и неврологическое отделения.

«В одноместных, двухместных и пятиместных палатах отремонтированных отделений размещены 60 функциональных кроватей. К каждой подведена кнопка вызова медперсонала и кислород, ожидается поступление новой медицинской мебели», — говорится в сообщении.

Капитальный ремонт в условиях сложной эпидемиологической обстановки стал возможен благодаря губернаторской программе «Здравоохранение».

В ближайшее время полностью обновленный терапевтический корпус продолжит работу в плановом режиме.