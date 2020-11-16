РИАМО - 16 ноя. Дмитровский хоккейный клуб «Торнадо» выиграл в своих первых матчах после длительного перерыва, девушки победили соперниц в играх чемпионата Женской хоккейной лиги, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Двушки из «Торнадо» разгромили на льду спорткомплекса «Дмитров» сборную команду Свердловской области – ЦСП КИВС «СКСО».

«Для хоккейного клуба «Торнадо» это первые игры после продолжительного перерыва, но это не помешало им отыграть матчи на высоком уровне. В первый день они обыграли соперниц из Екатеринбурга всухую 7:0, а во второй – со счетом 4:1», - говорится в сообщении.

23-24 ноября ХК «Торнадо» предстоит встретиться с победителями прошлого сезона чемпионата - командой «КРС Ванке Рэйз» (Китай). Игры пройдут на льду спорткомплекса «Дмитров».