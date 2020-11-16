РИАМО - 16 ноя. В Московской области услуга по ежегодной выплате многодетным семьям на приобретение одежды для школьников переведена полностью в электронный вид, подать заявление на выплату можно до 5 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Выплата на обучающегося – дополнительная мера соцподдержки в Подмосковье, предоставляемая многодетной семье, на покупку школьной формы.

«Раньше получить выплату на обучающегося можно было только при личном посещении МФЦ, так как требовались оригиналы документов. Теперь все необходимые сведения запрашиваются через электронное взаимодействие между ведомствами, а услуга предоставляется полностью онлайн», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Данная выплата предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году. Размер выплаты – 3 тысячи рублей.

Заявление о предоставлении выплаты подается не позднее 5 декабря текущего года. Подать его можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации».

В меню нужно выбрать услугу «Предоставление выплаты на обучающегося». Далее следует заполнить электронную форму: внести сведения о заявителе, данные паспорта, удостоверения многодетной семьи и реквизиты получателя средств.

Срок оказания услуги – 10 рабочих дней. Выплата предоставляется на указанный в заявлении расчетный счет заявителя не позднее 20 декабря 2020 года.

«В этом году в Подмосковье выплату на школьную форму уже получили более 66 тысяч детей из многодетных семей, на общую сумму 198,7 миллиона рублей», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.