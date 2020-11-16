РИАМО - 16 ноя. С начала этого года сотрудники столичного МЧС спасли более 400 животных, в списке спасенных лидерами являются животные и птицы, попавшие в «плен» различных конструкций, перегородок и решеток – таких случаев более 100, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Порядка 50 случаев приходятся на любителей высоты – около 50 животных были сняты с деревьев, козырьков подъездов, крыш различных зданий и строений. Остальные же становились заложниками автомобилей, беглецами, участниками пожаров и других происшествий.

«Одна из интересных историй произошла в Восточном административном округе, там одного и того же енота спасали дважды. Почему енот протестовал и уходил из дома, выяснить не удалось, но приезжать на помощь беглецу спасателям приходилось дважды. Во второй раз, по словам очевидцев, зверек вскарабкался на дерево, но не смог сползти обратно», - говорится в сообщении.

При попытках спустить его, животное сопротивлялось, и, видимо, испугавшись, поднялось еще выше - на высоту 7 этажа. Прибывшие к месту сотрудники отряда «Спасрезерв» разработали целую операцию по спасению енота и даже хотели спускаться за ним с крыши, но потом было принято решение доставить его на землю с помощью автоподъемника.

После установки подъемного механизма енот был успешно спасен и передан хозяину.

Еще одно спасение экзотического животного произошло на Северо-западе столицы. На 4 этаже жилого дома произошел пожар. Дома никого не было, и пожарным пришлось вскрывать металлическую усиленную дверь в квартиру. В помещении горели личные вещи и мебель, пожар был ликвидирован в кратчайшее сроки, а в ходе тушения пожара огнеборцами был обнаружен террариум, где находилась игуана: ее вынесли из горящей комнаты на кухню, где она и дожидалась своих хозяев.

А героем еще одного пожара стала сова Абу. Тогда, в ходе ликвидации пожара по адресу: Большая Сухаревская площадь 16/18 строение 2 благодаря героическим действиям пожарных спасенными оказался не только 31 человек, но и сова по имени Абу. Птица была очень напугана, никому не давалась в руки, но все же пожарным удалось ее отнести в машину, откуда ее забрала хозяйка.