РИАМО – 16 ноя. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков считает, что компании, отслеживающие публикации своих сотрудников в соцсетях о происходящем на работе, борются не с самими проблемами, а с распространением информации о них, сообщает Nation News.

Россиян стали чаще увольнять за посты, которые они выкладывают на своих страницах в соцсетях.

«Подобные претензии менеджмента к работникам находятся в серой зоне, потому что администрация предприятий интерпретирует законодательство так, что оно может накладывать на сотрудника ограничения по части распространения негативной информации о предприятии», — сказал Шершуков.

Он отметил, что еще до предъявления претензий свои права лучше защищать с помощью профсоюзов, а не самостоятельно.

«Были прецеденты, когда работник обращался к работодателю и в дальнейшем в суд и свои права восстанавливал. Были случаи, когда преследовали преподавателей и медиков за то, что они публиковали фотографии в пляжных костюмах, и людей пытались чуть ли не уволить, и по тем случаям, которые я знаю, их не уволили», - добавил эксперт.​