РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Глава подмосковного Красногорска поздравила молодогвардейцев с 15-летием «Молодой гвардии «Единой России».

«Сегодня МГЕР – «Молодой гвардии «Единой России» – 15 лет. Всех молодогвардейцев: тех, кто стоял у истоков и создавал молодежное крыло партии, и тех, кто только недавно пришел в организацию, поздравляю с юбилеем МГЕР. Желаю новых интересных идей, верных друзей, двигайтесь только вперед, никогда не сдавайтесь и ничего не бойтесь», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что МГЕР является центром активной жизни и добрых дел для молодых и энергичных людей, которые всегда в авангарде.

«От работы волонтерами до проведения мероприятий. От субботников и экологических акций до фестивалей и соревнований. Помочь ближнему сейчас важнее всего», – добавила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что молодогвардейцы с первых дней пандемии помогают медикам, доставляют продукты бабушкам и дедушкам, раздают маски и мониторят соблюдение норм Covid-безопасности.