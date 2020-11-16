РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Жители подмосковного Красногорска активно интересовались ходом строительства объектов на территории горокруга на минувшей неделе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В надзорном ведомстве подвели итоги работы с новыми обращениями. Так, с 5 по 11 ноября специалисты ответили на 130 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 50 вопросов – с портала «Добродел».

«Самыми активными на прошлой неделе стали жители Лобни, Красногорска, Ленинского и Пушкинского городских округов. Все обращения были обработаны специалистами в срок. Жителей Красногорска больше всего волновала информация о ходе строительства объектов», – говорится в сообщении.

Красногорск является одним из лидирующих муниципалитетов по количеству строительных объектов в Подмосковье.

В целом за неделю в регионе количество обращений снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 84.

В основном жителей волновали вопросы незаконного строительства – на эту тему поступило 30 обращений, исполнения обязательств по ДДУ – 20, информирования о ходе строительства – 16, содержания строительной площадки – 12 обращений.