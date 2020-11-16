РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области помогли жителям решить вопрос с освещением на строительной площадке ЖК «Гранд Хиллс» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На прошлой неделе граждане оставили обращения на портале «Добродел». Жителей близлежащих домов волновал вопрос с освещением – свет от прожектора, установленного на строительной площадке, бил в их окна. Сотрудники Главгосстройнадзора оперативно отреагировали на обращения. На данный момент изменена высота прожектора и угол наклона», - говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы Главгосстройнадзора оказали содействие в решении вопроса с установкой пункта мойки колес и асфальтированием дороги на строительной площадки в поселке Ильинское-Усово.

«Всего с 1 ноября через портал «Добродел» от жителей региона поступило 150 обращений», - заключается в материале.