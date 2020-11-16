РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В ряде домов микрорайона Климовск Подольска 17 ноября будет снижена температура отопления из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаем, что 17 ноября специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 16:00 будут проводить плановые работы на теплотрассе в северо-восточной части Климовска. В связи с этим будет снижена температура теплоносителя, то есть центрального отопления и горячего водоснабжения. Такие ограничения будут по многоквартирным домам в части Весенняя», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.