РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 50-летнего Алексея Гусева, который пропал 13 ноября, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропал Гусев Алексей Владимирович, 50 лет, Москва. С 13 ноября 2020 года его местонахождение неизвестно, может страдать потерей памяти и находиться в Люберцах», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он нормального телосложения, у него зеленые глаза и русые с проседью волосы. Был одетв темно-зеленый удлиненный пуховик, синие джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Гусева, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.