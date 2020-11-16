РИАМО - 16 ноя. В реанимационное отделение Химкинской больницы поступил 4-месячный ребенок в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него менингит, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мама малыша рассказала, что он отказывался от приема пищи, наблюдалась общая слабость и вялость, в дальнейшем появился так называемый «мозговой крик» - монотонные пронзительные повторяющиеся вскрики.

«Пациенту сразу выполнили люмбальную пункцию, чтобы установить в какой форме протекает менингит – гнойной или серозной. Результаты диагностики показали, что выявленная гнойная форма может грозить поражением центральной нервной системы. Лечение начали незамедлительно, провели антибактериальную и инфузионную терапию», - сказал заведующий отделением детской инфекционной реанимацией Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков.

Он уточнил, что когда состояние маленького пациента улучшилось, его перевели на долечивание в инфекционное отделение.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Пациент продолжает амбулаторное лечение под наблюдением специалиста по месту жительства.