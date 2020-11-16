РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Семнадцать призовых мест завоевали спортсмены из подмосковных Люберец на чемпионате и первенстве России по тхэквондо, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В спортивном комплексе филиала МГИМО в Одинцовском городском округе с 12 по 15 ноября прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо. В спортивном мероприятии приняли участие лучшие спортсмены со всей страны, городской округ Люберцы представили тхэквондисты клуба «Дан-Гун».

«Люберецкие тхэквондисты завоевали девять золотых, пять серебряных и три бронзовых медали в таких дисциплинах, как «Туль», «Масоги» и «Сила удара», - говорится в сообщении.