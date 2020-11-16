РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Юнармейцы подольской школы №5 возложили цветы к памятнику «28 героев-панфиловцев» в микрорайоне Климовск в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник в школе №5 микрорайона Климовск прошли мероприятия в память о 28 героях-панфиловцах. Именно в этот день в 1941 году в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около 200 немецких танков и остановив наступление немцев.

«С утра юнармейцы заступили в почетный караул у памятника «28 героев-панфиловцев» на территории Климовской школы. На сегодняшний день в отряде юнармейцев школы №5 «28 героев-панфиловцев» около 60 учащихся. В связи с запретом массовых мероприятий памятная линейка прошла с привлечением небольшого количества ребят. Они почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего к памятнику возложили цветы», - говорится в сообщении.

Также в этот день в каждом классе прошли уроки мужества с показом фрагментов художественного фильма «28 панфиловцев».