РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Предприятие «Зеленые линии» в подмосковном Красногорске увеличило производительность труда на 18% за полгода благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», сообщила гендиректор ООО «Зеленые линии» Елена Русанова.

Итоги первого полугодия участия подвели на «Зеленых линиях» в понедельник. В мероприятии приняли участие министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, президент группы компаний «Союзснаб» Денис Черников, представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, сотрудники предприятия.

«Мы увеличили выпуск глазури на пилотном потоке на 4 тонны в сутки. В валовой выручке в месяц это составляет 1,3 миллиона рублей. Добились увеличения производительности линии на 18,2%», - сказала Русанова.

По словам Черникова, для участия в нацпроекте на предприятии выбрали линию шоколадной глазури.

«Это один из первых участков в компании, и казалось, что на нем уже все отработано. Мы были уверены, что уже нельзя сделать лучше. И добились результатов, которые превзошли все наши ожидания», - подчеркнул президент группы компаний.

Он добавил, что роста производительности труда достигли не за счет инвестиций, а за счет изменения технологических процессов. В том числе благодаря внедрению рацпредложений сотрудников предприятия.

«Каждый бизнесмен, который хочет быть лидером рынка, рано или поздно задумывается о том, как оптимизировать свои затраты, увеличить объемы выпуска продукции, сократив при этом затраты. Чем больше компаний захотят участвовать в этом проекте, увидят в нем выгоду, тем более в целом отрасли будут более конкурентоспособными», - отметила Зиновьева.

По ее словам, в Московской области 37 компаний участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда.

«Это разные отрасли промышленности: машиностроение, металлургия, химическая, кондитерская промышленность. Целевое наше видение – 240 компаний. Мы планируем достичь этот показатель к 2024 году», - добавила Зиновьева.

Хаймурзина подчеркнула, что ГК «Союзснаб» относится к флагманским предприятиям на территории Красногорска.

«На территории Красногорска работают прогрессивные предприятия, которые имеют такие стандарты в работе, чтобы становиться в том числе федеральными площадками», - подчеркнула Хаймурзина.