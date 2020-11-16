РИАМО - 16 ноя. Работы по проходке тоннеля на соединительной ветке между Большой кольцевой и Коммунарской линиями метро завершены, объект нужен для перегона поездов между линиями, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, тоннелепроходческий комплекс «Полина» завершил работу в районе станции метро «Улица Новаторов».

«Проходка тоннеля шла в сложных геологических условиях: в смешанных грунтовых массивах и в плотной городской застройке, под коммуникациями, примыкающими к Ленинскому проспекту в районе его пересечения с улицей Новаторов», – сказал Бочкарев.

На соединительной ветке будет один тоннель. Он поможет обеспечить необходимое количество подвижного состава для Коммунарской линии метро.

Проходка тоннеля осуществлялась в два этапа. На первом этапе щит «Полина» прошел 162 метра от расположенной между двумя линиями монтажной камеры до станции «Улица Новаторов» БКЛ. Затем щит демонтировали и перевезли обратно, после чего им был пройден второй участок до Коммунарской линии длиной 152 метра.

Общая протяженность тоннеля составила более 300 метров.