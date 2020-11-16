РИАМО - 16 ноя. Житель подмосковного Реутова, игрок футбольного клуба «Локомотив» Даниил Куликов впервые в карьере выступил в составе молодежной сборной России в контрольном матче против команды Венгрии, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Даниил Куликов вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм. Для футболиста матч против венгров, который состоялся на стадионе «Шоштои» в городе Секешфехервар, стал дебютным за российскую молодежку», - говорится в сообщении.

Куликов был впервые вызван в расположение команды в ноябре текущего года.

«О вызове в национальную сборную узнал от мамы, она прислала мне СМС со списком приглашенных игроков. Благодарен тренерскому штабу за оказанное мне доверие. Не хочу загадывать, но безусловно хотелось бы сыграть на чемпионате Европы весной и также в будущем отобраться в состав основной сборной», - сказал Куликов.

Футболист родился в Реутове 24 июня 1998 года. В футбольную секцию на базе спортшколы «Приалит», располагающейся на городском стадионе «Старт», мальчика в возрасте 7 лет привели родители. Его первым тренером был Максим Зюзин. Через три года юный и перспективный спортсмен перешел в академию московского «Локомотива».

В настоящее время Куликов играет на позиции полузащитника в профессиональном футбольном клубе «Локомотив». Вместе с товарищами по команде он является обладателем Кубка и Суперкубка России и дважды серебряным призером чемпионата страны.

Следующий контрольный матч молодежная сборная проведет 17 ноября в Мариборе с футболистами из Словении.

Ранее молодежная команда России вышла в финальную часть чемпионата Европы (UEFA Under-21 Championship 2021), который состоится весной 2021 года в Венгрии и Словении. В турнире смогут принять участие футболисты, родившиеся после 1 января 1998 года.