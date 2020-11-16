РИАМО - 16 ноя. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, расположенный в Можайском городском округе, проводит закупку электрического пассажирского микроавтобуса, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Максимально за электробус могут отдать 1,7 миллиона рублей, поставщика выберут по итогам электронного аукциона 25 ноября. Закупку осуществят за счет субсидии из федерального бюджета.

Музей-заповедник «Бородинское поле» - старейший в мире музей, созданный на полях сражений. Любители истории из разных уголков страны приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть реконструкции грандиозных битв времен Отечественной войны 1812 года.

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