РИАМО - 16 ноя. В Воскресенске состоялся второй тур муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года — 2021» в номинации «Воспитатель года», три педагога стали призерами по итогам конкурса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, конкурсанты проводили педагогическое мероприятие с детьми в режиме видеозаписи. В испытании приняли участие четверо победителей первого тура конкурса.

«Жюри оценивало «Педагогическое мероприятие с детьми» и самоанализ проведенного мероприятия по девяти критериям, максимальное количество баллов составило 50. Все конкурсанты справились с поставленными задачами», — говорится в сообщении.

По итогам двух туров конкурса победителем была признана воспитатель детского сада №61 «Мечта» Татьяна Оспенникова. Вторым призером стала инструктор по физической культуре детсада №33 «Ромашка» Анастасия Митина. На третью ступень пьедестала поднялась воспитатель структурного подразделения дошкольной группы «Аленушка» МОУ «СОШ №4» Ольга Жарова.

Для воскресенских педагогов участвовать в конкурсе профессионального мастерства означает открыть в себе новые таланты, а также создать плодотворную почву для формирования творческого потенциала и роста.